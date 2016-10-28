Бойовики три години обстрілювали КПВВ "Мар’їнка"

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, обстріл терористи розпочали близько 20.30, коли пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися.

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«Вогонь вівся з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка. Спочатку вони використовували стрілецьку зброю, а згодом застосували АГС-17 і РПГ. Ніхто з українських захисників не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники також нагадали, що даний напрямок декілька днів тому двічі піддавався обстрілам терористів. Під час одного з них ворог застосував АГС-17. Постріли розірвалися за 50 метрів від контрольного поста «Мар’їнка» неподалік дорожнього полотна. На той момент перед КрП знаходилися громадяни, які перетинали лінію розмежування.

Так, аби не допустити жертв та зберегти життя подорожуючих, було організовано евакуацію осіб на територію контрольного пункту в’їзду-виїзду.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня КПВВ "Майорськ" призупинив роботу через обстріли.