Житловий масив біля Попасної знеструмлений через обстріли бойовиків
В результаті прямого попадання зруйнований житловий будинок, а також пошкоджена лінія електропередач.
Житловий масив садового огородництва «Криничне» поблизу м. Попасна Луганської області знеструмлений через обстріли з боку бойовиків.
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Як повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, сьогодні вранці терористи накрили житловий масив артилерійським та мінометним вогнем із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. В результаті обстрілу постраждалих серед мирного населення немає.
«Внаслідок прямого попадання зруйнований житловий будинок, а також пошкоджена лінія електропередач. Житловий масив повністю знеструмлений», - йдеться у повідомленні. Фахівці вже приступили до відновлювальних робіт.
«За останні дві доби це вже 15 обстріл з важкої артилерії. Ворог намагається спровокувати повномасштабне бойове зіткнення та зірвати перші відчутні для громадян результати переговорного процесу. Я маю на увазі відкриття КПВВ «Золоте», проте запевняю, що ми утримаємо ситуацію», - заявив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.