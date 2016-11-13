На Донбасі загострилася ситуація: бойовики різко наростили вогневу активність

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку позиції ЗСУ двічі було обстріляно з 152 міліметрової артилерії в районі Мар’їнки та Широкиного. А зі 122 міліметрових артилерійських установок Талаківку. З мінометів різних калібрів – Широкине, Водяне, Талаківку, Красногорівку, Богданівку.

"З гранатометів різних типів, озброєння БМП та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Лебединському, Водяному, Павлополю, Широкиному, Тарамчуку, Талаківці. Наші позиції в районі Широкиного та Павлополя обстріляв і снайпер", - йдеться у повідомленні штабу.

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На Луганському напрямку з 122 міліметрової артилерії російські окупаційні війська вели вогонь по Новозванівці та Троїцькому. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – по Кримському, Новозванівці, Валуйському, Малиновому, Новоолександрівці та Троїцькому.

На Донецькому зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Тоненьке. З мінометів різних калібрів – Авдіївку.

"Загалом за вказаний період відбулося 64 обстріли. З них на Луганському напрямку – 15, на Донецькому – 6, на Маріупольському – 43", - розповіли у прес-центрі АТО.