У зоні АТО загинув український регбіст (фото)
15:47, 11 листопада 2016Війна
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В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув український регбіст Денис Здоровець.
Денис Здоровець / rugby.org.ua
За даними Федерації регбі України, Здоровець - вихованець ДЮСШ київського регбі.
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"Гравець останнього покоління команди "Авіатор" м. Київ (до 2014 року), коли вона ще була учасником чемпіонату України. Також у свій час Денис захищав кольори молодіжної збірної Центрального регіону", - йдеться у повідомленні.
Так, Федерація регбі України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса.
Подробиці загибелі регбіста не повідомляються.
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