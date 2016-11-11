У зоні АТО загинув український регбіст (фото)

За даними Федерації регбі України, Здоровець - вихованець ДЮСШ київського регбі.

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"Гравець останнього покоління команди "Авіатор" м. Київ (до 2014 року), коли вона ще була учасником чемпіонату України. Також у свій час Денис захищав кольори молодіжної збірної Центрального регіону", - йдеться у повідомленні.

Так, Федерація регбі України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса.

Подробиці загибелі регбіста не повідомляються.