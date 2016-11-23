В ОБСЄ попереджають про серйозні наслідки для населення через несплату бойовиками за водопостачання

Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

"Була підтверджена стурбованість ситуацією з постачанням електроенергії та водопостачання. Я особисто звертався до учасників Мінського процесу з проханням терміново вирішити питання водопостачання в Луганській області. Це питання залишається невирішеним через відсутність готовності конструктивно розв’язати проблему платежів", - сказав Сайдік.

"Я сьогодні неодноразово звертав увагу на серйозні наслідки для населення такого підходу сторін з 1 грудня", - сказав він.

Також, за його словами, "у робочій групі з гуманітарних питань детально обговорювалися питання звільнення осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, у першу чергу – звільнення хворих і поранених, неповнолітніх і жінок". Крім того, обговорювалися питання розшуку осіб, зниклих безвісти.

"Я хотів би з радістю відзначити той факт, що українська сторона збільшила норми на провезення вантажу цивільним населенням із 50 кг до 75 кг однією людиною в момент перетину пункту пропуску (на лінії зіткнення - УНІАН). Позитивним є також передбачене збільшення кількості працівників на пропускних пунктах із українського боку", - сказав Сайдік.

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Як повідомляв УНІАН, український представник у гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє, що Україна на переговорах у Мінську закликає Російську Федерацію не допустити гуманітарної катастрофи на Донбасі та сплатити борги за водопостачання.

Сьогодні у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявили, що понад 500 тис. жителів Луганської області можуть залишитися без води через несплату владою «ЛНР» за водопостачання.

26 жовтня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Сайдік заявив про необхідність вирішення проблеми погашення бойовиками "ЛНР" заборгованості за постачання води та електроенергії.

5 жовтня Сайдік заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста компенсує українській стороні 700 тис. доларів заборгованості за спожиті на тимчасово окупованих територіях Луганської області електроенергію і воду.