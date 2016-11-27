"Обіцяли щодня виплачувати по $200": Затримані найманці "ДНР" розповіли, чому воювали

Більшість йшли до терористів, щоб заробляти, повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

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«Були і засліплені проросійською пропагандою «борці за ідею», які, зіткнувшись з «руським міром» на практиці, втекли з нього», - відзначили в поліції.

Згідно з повідомленням, вік затриманих - від 26 до 60 років. Усі вони долучилися до терористів в 2014 році і брали участь у керованих агресором заходах, які призвели до окупації частини регіону.

Серед них - наркозалежний, 32-річний прихильник нацизму з Покровська, раніше судимий за грабежі .

Найманець з позивним «Нацист» чергував на блокпосту на в'їзді в Покровськ з Дніпропетровської області - перевіряв весь транспорт, який йшов в Донецьку область, «охороняв» незаконний референдум і брав участь у захопленні Красноармійського міськвідділу міліції.

Після цього він разом з іншими жителями Донецької області, яких використовували в якості «гарматного м'яса», повинен був виїхати до Слов'янська для участі в бойових діях, але через сильне алкогольне сп'яніння і страх бути убитим не потрапив в ешелон, йдеться у повідомленні. Поліцейські знайшли його в Мирнограді, де він ховався на орендованих квартирах.

У селищі Цукурине затриманий 54-річний учасник незаконного збройного формування, який з липня по жовтень 2014 року здійснював контрольно-пропускний режим на блокпосту, розташованому між Донецьком і Макіївкою.

Найманець за кличкою «Олень» перевіряв документи громадян і транспорт. «Пішов у ДНР, щоб заробити гроші. Терористи обіцяли щодня виплачувати по 200 доларів», - каже підозрюваний.

Так і не дочекавшись грошей, він повернувся додому. Своїм знайомим і родичам розповів, що був на заробітках. Всі документи, які йому видали в «ДНР», знищив, щоб назавжди порвати з фейковою республікою.

Двоє краматорчан, 26 та 43 років, у 2014 році «несли службу» на одному блокпосту в селі Октябрське, викрили співробітники Краматорського відділу поліції. В їх завдання входило виявлення і затримання громадян, котрі не підтримували ідеї фейкової республіки «ДНР».

Почувши про те, що скоро в місті розпочнуться активні бойові дії, 26-річний найманець з позивним «Чіпа», злякався і втік. Зловмисник переховувався в селах Олександрівського району і повернувся до Краматорська лише на початку 2016 року. Наразі він визнає свою провину і закликає колишніх товаришів скласти зброю.

Продукти та сигарети - за таку плату працював на терористів 60-річний житель Костянтинівки. На блокпості в межах міста він виконував функції регулювальника, а також придивлявся до водіїв і пасажирів, вишукуючи проукраїнськи налаштованих громадян.

Триває досудове розслідування щодо 33-річного жителя села Парасковіївка Бахмутського району. Крім того, що чоловік у 2014 році чергував на блокпосту терористів, поліцейські зібрали докази його причетності до захоплення боєприпасів і зброї з військової вантажівки.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження.