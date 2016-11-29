Бойовики із гранатометів відкрили вогонь по Авдіївці, на Маріупольському напрямку били із БМП

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції на сторінці в Facebook.

Як зазначається, ніч в зоні проведення АТО пройшла спокійно, але вже на ранок російсько-окупаційний контингент розпочав обстріли Авдіївки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів.

«Пізніше, знову ж на Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем обстрілювали Опитне та Кам’янку. На Луганському напрямку з мінометів – Кримське, балку Кошарну та Новозванівку», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Міноборони розповіли про кількість загиблих військових ЗСУ за час АТО

На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, з БМП – Новогригорівку, Водяне та Талаківку, а з гранатометів – Новотроїцьке. По Мар’їнці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер, додали у штабі.