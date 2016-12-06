У Генштабі оцінили ймовірність визволення Донбасу та втрати ЗСУ у перші дні повномасштабної війни з РФ

Про це в інтерв'ю "Голосу України" заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

"Йдеться про те, що, за нашими розрахунками і прогнозами, за 10 діб проведення операції з відбиття широкомасштабної агресії загальні втрати можуть становити до 10—12 тисяч людей", - розповів він.

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Крім того, Муженко наголосив, що ЗСУ можуть визволити Донбас.

"Можемо. Але за умови, якщо кордони будуть закриті, якщо не надходитиме зброя і війська з Російської Федерації. І треба не забувати, що наш наступ може стати генератором агресії з боку РФ", - вважає начальник Генштабу.

Раніше Тука заявляв, що Росія поверне "ДНР" та "ЛНР", проте за окупований Крим буде триматися до останього.