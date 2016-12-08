"ДНР" vs "ЛНР": ЗМІ оцінили ймовірність війни між "республіками"

Так, "ЛНР" наполягає на вільному транзиту вантажів для підприємств "республіки" з України через контрольовану "ДНР" територію і в противагу Донецьку будує економічні відносини з олігархом-втікачем Сергієм Курченком, йдеться у матеріалі Апострофа.

Якщо ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко не перестає робити войовничі заяви, то його луганський "колега" Ігор Плотницький заявляє про необхідність "дати Україні ще один шанс". Поки в Луганську тривають репресії проти потенційних супротивників глави "республіки", в Донецьку вирішили відмовитися від повної ліквідації опозиції.

Відмінності у політиці двох "республік" зайшли настільки далеко, що в середовищі сепаратистів заговорили про можливість відкритого конфлікту між "ДНР" і "ЛНР".

Так, 3 грудня колишній голова "Ради безпеки ДНР" і командир бригади "Схід" Олександр Ходаковський (зараз перебуває в опозиції до глави "ДНР" Олександра Захарченка - Ред.) заявив, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" "терпіти один одного не можуть".

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На цьому тлі досить серйозно було сприйнято критичну заяву одного з найбільш відомих польових командирів бойовиків Ігоря Безлера, що залишив "ДНР" ще в 2015 році, у тому числі і з причини відмови підпорядковуватися Олександру Захарченку. Коментуючи заяву Захарченка, що для припинення протистояння у світі й закінчення війни на Донбасі, Росії слід розгромити Великобританію, він назвав ватажка донецьких бойовиків "головним клоуном всієї ДНР", який нічого не розуміє в історії.

"Скоро можна почути, що Луги заважають процвітанню "ДНР", і ця тупоголова істота почне брати Луганськ", - заявив Безлер. Хоча це припущення мало, швидше, іронічний характер, але цілком серйозно обговорювалося в російських ЗМІ та сепаратистських пабліках.

Зазначається, що раніше особисто Олександр Захарченко та Ігор Плотницький на персональну критику ніколи не переходили, намагаючись на публіці демонструвати єдність "Новоросії". А у вересні 2016 року "ДНР" навіть направила в Луганськ цілий батальйон, нібито для запобігання військового перевороту, що там назрівав.

Проте джерела видання у силових структурах України вважають "гарячий" конфлікт між "ЛНР" і "ДНР" малоймовірним.

"Потрібно розуміти, що рішення з усіх ключових питань у "республіках" ухвалюють не Захарченко і Плотницький, а ті, хто за ними стоїть, тобто російське керівництво. "Республіки" повністю перебувають на російських дотаціях, їхні "збройні сили" повністю залежать від російського постачання. Думаю, що будь-яка спроба вирішити протиріччя силою буде швидко припинена", - розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Луганській області.