Волонтер про скандал у зоні АТО: полковник запропонував офіцеру "взяти пістолет і застрелитися на**й"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.

За його словами, в 54-й бригаді проводилася "нарада", на якій були присутні всі управління бригади, бойові командири батальйонів, дивізіонів, рот і батарей. Йшлося про те, що військові з чимось, як завжди, не справляються і шкутильгає дисципліна.

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Коли черга дійшла до командира групи інженерного забезпечення капітана Прокопчука, він заявив, що для підняття військової дисципліни потрібні офіцери та сержанти, які згідно зі статутом, відповідають за військову дисципліну від командира відділення до командира роти, включаючи командира взводу.

"На що один з гостей полковник Лакша, у присутності понад 20 осіб, у тому числі молодших офіцерів заявив: "Якщо Ви не справляєтеся з військовою дисципліною то візьміть пістолет йдіть на**й і застреліться", - розповів про події Мисягін.

Після цих слів, продовжив волонтер, капітан Прокопчук встав і вийшов. При цьому за капітана заступилися заступник комбрига та інші офіцери 54-ї бригади.

"Я прошу міністра оборони і начальника Генерального штабу розібратися в цій ситуації. Тому що такі речі не можуть відбуватися в армії", - наголосив Мисягін.