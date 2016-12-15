Списки лежать переді мною: Рубан підтвердив схему обміну полонених "1 до 4"

"Так, це правда. Списки лежать переді мною", - цитує Рубана Апостроф.

Раніше народний депутат Надія Савченко повідомила, що під час таємної зустрічі з ватажками бойовиків в Мінську, вона зуміла домовитися з приводу обміну полоненими саме в таких пропорціях.

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Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.

За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити "мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".

Крім того, Савченко підкреслила, що їздила в Мінськ не з дипломатичним паспортом. "Я з дипломатичним паспортом їжджу тільки в ті відрядження, куди мене відправляє Верховна Рада України. Я їздила з українським паспортом", - сказала вона.