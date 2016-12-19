Бойовики несуть повну відповідальність за ескалацію ситуації на Світлодарській дузі - Кучма

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма.

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"Українська сторона обурена грубим порушенням Мінських домовленостей з боку ОРДЛО. Блок питань щодо безпеки залишається ключовим, і він, як і раніше, не виконується. Представники окремих районів Донецької та Луганської областей несуть повну відповідальність за те, що сталося на Світлодарській дузі, за всіх загиблих і поранених, за ескалацію ситуації", - цитує слова Кучми його прес-секретар Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. П'ять українських військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранення, ще 10 - травми і контузії. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ЗСУ за останні 5 місяців.