Українські військові чекають наступу бойовиків вже цієї ночі

Про це повідомляє ТСН.

На передову журналістів не допускають, але військові повідомляють, що це була контратака.

"Те, що наші військові пішли першими у наступ, я повністю спростовую. Бо ворог спочатку почав артилерійську підготовку, потім пішов у наступ", - розповів глава прес-центру штабу АТО Григорій Мазур.

Військові чекають важкої ночі, адже за їхньою інформацією, бойовики не відмовились від своїх планів йти в наступ.

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"Зараз йде нарощування сил противника, йде перегрупування противника, ми готуємося до нової атаки", - розповів заступник командира бригади ЗСУ.

Також стало відомо, шістьох бійців зі Світлодарської дуги цієї ночі було доправлено до Харківського військового шпиталю. Поранених серед них четверо, ще двоє - зазнали травм під час боїв. У військових стан різної важкості.

За словами лікарів, їхньому життю наразі ніщо не загрожує. Медики провели всі необхідні операції. Лише один боєць чекає на втручання, лікарі намагатимуться дістати снайперську кулю, яка застрягла у плечі.