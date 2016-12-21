Волонтери "Повернись живим" зібрали майже 100 мільйонів гривень для АТО

Про це на сторінці Facebook фонду повідовим його засновник Віталій Дейнега.

“Колись я сказав, що ми зберемо 100 000 000 грн. Люблю коли мої прогнози збуваються. На момент написання цього тексту ми зібрали 99 704 431 гривні 61 копійку. Скільки зібрано прямо зараз і куди витрачено ви завжди можете подивитися в нашій звітності. Далі це вже питання часу. В цьому році ми перейдемо психологічну позначку і сума наших зборів стане дев'ятизначною”, - повідомив він.

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У “Повернись живим” зазначають, що більше “фінансових” цілей ставити не будуть.

“Я не буду ставити більше фінансових цілей. Зберемо ми мільярд? Не знаю. Це не важливо. Важливим є те, скільки життів ми врятуємо і як вплинемо на хід бойових дій. А ми вплинемо, точніше вплинули вже. І це лише початок”, - каже волонтер.

Дейнега зауважив, що має намір особисто докласти зусиль, аби межу у 100 млн зборів “Повернись живим” подолав до завершення року .

“Пропоную вже на цьому тижні всім разом перетнути межу у 100 мільйонів і “позмагатися” за почесний 100-мільйонний внесок. Хоча, буду чесним, це місце постараюся зайняти я особисто. Мої 10 000 стоять в нашій звітності першими. І я докладу трохи зусиль, щоб мій внесок закрив цю історію. І почав нову. Залишайтеся з нами. Адже хто врятує одне життя - врятує світ”, - зазначив він.

Нагадаємо, 10 травня 20014-го року, засновник фонду "Вернись живим", київський айтішник Віталій Дейнега розмістив на свій сторінці в Фейсбуці пост, в якому повідомив, що віддає на потреби української армії власні 10 тисяч гривень, і закликав долучатися до підтримки військових своїх знайомих.

Поступово до збору коштів почали підключаться також незнайомі люди, і волонтерська ініціатива почала набирати обертів. Так були зібрані перші 100 тисяч.

На початку волонтерська група займалася бронежилетами, і перед їх відправкою малювали на них герб України і писали «Повернись живим». Так і народилася назва фонду.