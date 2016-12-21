Минулої доби бойовики зменшили кількість обстрілів на Маріупольському напрямку – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Маріупольському напрямку кількість обстрілів зменшилася вдвічі – з 27-ми добою раніше до вчорашніх 13-ти. Проте інтенсивність ворожого вогню не спадає. Бандформування продовжують широко використовувати важке озброєння, включно з мінометами калібром 120 мм та гарматами калібром 122 мм», - сказав Лисенко.

За його словами, помітно зменшилася бойова активність ворога на півдні, де відбулося 4 обстріли українських позицій у порівнянні з більш ніж 20-ма минулої доби.

Натомість, як поінформував Лисенко, відновилися активні бойові дії на захід від Докучаєвська.

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«Там впродовж доби ворог випустив у бік наших позицій більше 60 мін, неодноразово застосовував бронетехніку та проводив збройні провокації зі стрілецької зброї», - зазначив речник Міноборони.

Також, за його словами, вчора окупанти тричі обстріляли Красногорівку з мінометів та гранатометів.

На Луганському напрямку, як повідомив Лисенко, бойові дії вкотре перемістилися до району Попасної, де відбулася більшість вчорашніх обстрілів на цьому напрямку.

«Упродовж доби на цій ділянці фронту ворог широко застосовував легке озброєння включно зі снайперською зброєю. Вогонь з мінометів бандформування відкривали у Попаснянському районі вже пізно ввечері. Також по одній ворожій збройній провокації відбулося у Станиці Луганській та у селі Сизе, що у безпосередній близькості до російсько-українського кордону», - поінформував речник.

Всього вчора на Луганському напрямку противник порушив «режим тиші» 13 разів.

Лисенко також зазначив, що вчора ворог продовжував вести активні бойові дії на Світлодарській дузі, де з ранку до обіду здійснив ряд артилерійських, мінометних обстрілів та одну спробу штурму, яку успішно відбили українські військовослужбовці.

«Після провалу атаки ворог дещо остудив свій запал і до кінця доби провів 5 збройних провокацій, застосовуючи при цьому гранатомети різних систем. На найбільш зухвалі обстріли наші військові відповідали вогнем зі зброї, що не заборонена Мінськими домовленостями», - підкреслив він.

Іншою гарячою точкою Донецького напрямку, за словами речника, залишається Авдіївка, у промзоні якої бойова активність противника розпочалася минулої доби після заходу сонця. При цьому ворог використовував як легке озброєння, так і міномети.

Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО бойовики 33 рази обстріляли позиції українських бійців. Внаслідок бойових дій загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України, четверо зазнали поранень, ще 4 отримали контузії.