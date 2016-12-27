Експертиза не виявила ознак катувань у українських бійців, які загинули на Світлодарській дузі

Про це повідомляється на сайті Цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

"Передані в рамках гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» українській стороні тіла загиблих військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади пройшли судово-медичну експертизу та процедуру впізнання", - йдеться у повідомленні.

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"Фахівцями Дніпропетровського моргу було встановлено, що лейтенант Микита Яровий та солдат Андрій Байбуз загинули від отриманих несумісних з життям кульових поранень. Також при огляді тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано", - поінформували в УЦВС ЗСУ.

Також сказано, що лейтенанта Ярового ідентифікував його співслужбовець, а солдата Байбуза – дружина.

У відомстві нагадали, що 25 грудня у місті Щастя Луганської області в рамках гуманітарного проекту ЗСУ «Евакуація 200» після п’ятиденних перемовин, під час яких представники протилежної сторони постійно змінювали умови передачі тіл, українській стороні були передані тіла двох українських військових, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня. В свою чергу українська сторона також передала тіла двох загиблих нападників.

Передача відбулася у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК.

Після проведення усіх необхідних експертиз представники гуманітарного проекту ЗС України «Евакуація 200» доправлять тіла загиблих військових їх родинам для поховання.