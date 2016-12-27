Одна закохалася у терориста "ЛНР": журналіст розповів про двох "полонених", яких бойовики передали Києву
"ДНР" передала Києву двох полонених жінок.
Про цих жінок на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов.
"Хто ці "полонені"? Може, якісь агенти СБУ або снайпери ЗСУ? Може, їх взяли на полі бою?", - йдеться у його повідомленні.
Як виявилося, одна з них - проста жінка, яка закохалася в чоловіка, що проживає на окупованій території, терориста "ЛНР".
"Він запросив її до себе, але потім вирішив позбутися, звинуватив її в пособництві "укропам" та її кинули "на підвал", - розповів Бутусов.
А інша "полонена" - суддя з Маріуполя.
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За словами журналіста, обидві ці жінки не були у списках полонених для обміну - це просто заручники, схоплені без якихось причин.
Замість цих двох жінок Україна "добровільно" передасть одразу 15 осіб зі списку на обмін - всі вони під слідством в Україні або вже отримали вирок суду.
"Передаємо 6 жінок і 9 чоловіків, які на відміну від цих двох заручниць, перебували у списках на обмін. Україна заручників не бере - передаємо тільки реальних терористів, найманців, шпигунів і їхніх пособників, інтерес до яких проявляє супротивник", - заявив Бутусов.
Як повідомляв УНІАН, терористи "ДНР" 27 грудня вранці передали керівнику українського Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох полонених жінок.