У районі Крутої Балки на Донбасі відбулося бойове зіткнення

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів окупанти обстріляли Мар’їнку та Водяне. З 82-мм – Красногорівку, Талаківку і Широкине, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке і Мар’їнку.

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На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях ЗСУ у районі Луганського. З гранатометів – по Майорську, а зі стрілецької зброї – поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцевого та Новоселівки Другої. У районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення.

На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї – Кримське, Станицю Луганську та Малинове.