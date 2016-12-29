Український генерал озвучив нову версію причин боїв на Світлодарській дузі

Про це заявив генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець, передає "Обозреватель".

"Не відкидаю, що ця операція могла не готуватися. Просто нашим набридло сидіти в окопах, набридла ця пальба і стрілянина", - сказав він.

У цьому контексті генерал звернув увагу на те, що на цій важливій ділянці є "особлива висота, звідки противник все спостерігав, бачив і міг стріляти по наших військових, по блокпостах".

"Крім того, там дві ТЕЦ, які теж мають стратегічне значення для регіону", - додав він.

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На підтвердження своєї версії генерал зауважив: якби військова операція справді готувалася, "мав бути якийсь резерв, щоб не залишати людей на полі бою без підкріплення".

За оцінками Уманця, рішення могло бути прийняте на рівні бригадної, батальйонної ланки". "Командир у будь-якому випадку повинен проявляти ініціативу – безініціативний командир гірше за зрадника", - наголосив він.

Водночас генерал переконаний: "За великим рахунком, та висотка і Світлодарська дуга не варті того, щоб ми залишали на полі бою по 9 осіб убитими і понад 20 пораненими".