Місія ОБСЄ заявила про збільшення кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 28 грудня, який опубліковано сьогодні на сайті організації.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню одночасно у Донецькій та Луганській областях у порівнянні з періодом між вечорами 26 та 27 грудня", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі СММ перевіряли повідомлення про обстріли у Троїцькому та Жовтому (Луганська область). "Спеціальна моніторингова місія продовжує спостерігати на трьох ділянках розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, але її доступ був обмежений через наявність мін і боєприпасів, що не вибухнули", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області було зафіксовано більше порушень режиму тиші, але менше вибухів. Зокрема, місія задокументувала близько 100 вибухів порівняно з приблизно 150 вибухами у попередній звітний період. Ці вибухи переважно були помічені у районах на північ та північний схід від Донецька.

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Впродовж вечора 27 грудня у контрольованому урядом України Світлодарську (57 км на північний схід від Донецька) спостерігачі СММ чули один вибух, який, за оцінкою місії, був вихідним вогнем з невстановленого озброєння на відстані 2-5 км на схід. Також зафіксовано 19 інших вибухів з невстановленого озброєння, більш ніж 120 черг вогню та понад 500 пострілів зі стрілецької зброї. Усі ці випадки сталися на відстані від 500 м до 12 км на ділянках з північного сходу на південь.

Наступного дня, 28 грудня, з раннього ранку і до вечірніх годин спостерігачі СММ чули 29 невизначених вибухів, більш ніж 300 одиночних пострілів та понад 130 черг вогню з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. Усі ці порушення режиму тиші було зафіксовано на відстані від 1,2 км до 5 км на ділянках, які розташовані з північого сходу на південний захід.

Також сказано, що увечері 27 грудня у підконтрольному бойовикам Дебальцевому (58 км на північий схід від Донецька) СММ чула 10 невизначених вибухів на відстані 8-10 км на північний захід. Впродовж наступного дня місія чула три невизначених вибухи та 60 пострілів зі стрілецької зброї на відстані 5-12 км на північний захід. Під час перебування у підконтрольній бойовикам Горлівці (39 км на північний схід від Донецька) СММ чула 12 невизначених вибухів на відстані 4-8 км на південний захід, захід і північний захід.

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Перебуваючи у підконтрольній бойовикам Ясинуватій (16 км на північний схід від Донецька), спостерігачі впродовж п'яти годин чули 15 невизначених вибухів та більш ніж 200 черг та одиночних пострілів із стрілецької зброї.

Водночас у Луганській області СММ задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі 15 вибухів проти 10 у попередній звітний період. Перебуваючи у контрольованому бойовиками Алчевську (40 км на захід від Луганська), місія впродовж 20 хвилин чула 12 вибухів з невизначеного озброєння та 50 черг вогню з крупнокаліберного кулемету на відстані 5 км на південний схід.

***На Донбасі з 00.00 24 грудня набув чинності режим припинення вогню, домовленості щодо впровадження якого було досягнуто у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі за ініціативи президента України Петра Порошенка. Перед цим глава держави закликав Росію забезпечити неухильне дотримання режиму тиші.