Бойовики на Донбасі обстрілювали українські позиції на всіх напрямках - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з мінометів терористи обстріляли Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного. Крім того, по позиціях сил АТО в районі Гнутового вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні позиції українських військових в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

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На Луганському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО, з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Малиновому та Балці Крутенькій.

Як повідомляв УНІАН, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє про збільшення порушень режиму тиші після оголошення нового перемир'я з 24 грудня.

Впродовж вечора 27 грудня у контрольованому урядом України Світлодарську (57 км на північний схід від Донецька) спостерігачі СММ чули один вибух, який, за оцінкою місії, був вихідним вогнем з невстановленого озброєння на відстані 2-5 км на схід. Також зафіксовано 19 інших вибухів з невстановленого озброєння, більш ніж 120 черг вогню та понад 500 пострілів зі стрілецької зброї. Усі ці випадки сталися на відстані від 500 м до 12 км на ділянках з північного сходу на південь.