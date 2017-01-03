Колишній полонений розповів, як на його очах терорист "Моторола" застрелив "кіборга"

Як розповів Паплинський, хлопців з терміналу Донецького аеропорту взяли у полон із самого ранку, передає Еспресо.

"Хлопців привезли у підвал десь перед обідом, а нас привезли вже коли було темно на дворі, десь 7-8 годин різниці. Нас двох у цей підвал привів "Моторола". До цього всіх хлопців з терміналу від самого початку били трубами, прикладами, руками, ногами, стріляли в них з пневматики", - згадує колишній полонений.

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Далі, продовжив Паплинський, коли "Моторола" їх завів, він на всіх накричав, заборонив бити.

"Але через кілька десятків хвилин він зайшов і застрелив нашого полоненого Ігоря Брановицького. Тобто я не можу зрозуміти його поведінку взагалі. З одного боку він забороняє знущатися в будь-яких проявах – навіть кричати або щось говорити, - а вже через 10-15-20 хвилин (я у часі не орієнтувався), приходить і розстрілює нашого полоненого", - зазначив колишній полонений.