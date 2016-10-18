"Ця мерзота не повинна ходити по землі": мати вбитого "Моторолою" "кіборга" прокоментувала ліквідацію терориста (відео)

Катів свого сина жінка знає поіменно, передає ТСН.

Особливо її обурює наявність серед них священика УПЦ Московського патріархату. "Моторола застрелив Ігоря вже лежачого, який був напівпритомний. Кадирівці били їх, учасники незаконних формувань збройних і священник. Священник бив полонених хрестом. Зламав хреста - це є в матеріалах слідства. Потім взяв другого хреста. Він їх катував. Священник стріляв у Ігоря з травматичної зброї. Священик! Московський патріархат ні одним словом не відізвався на це", - приголомшена мати вбитого воїна.

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Звістку про смерть "Мотороли" вона отримала телефоном від донецьких друзів-волонтерів. "Ну, радості я не відчула. Я просто хотіла, щоб його судили. Ну, раз так не вийшло - то хоч так… Ця мерзота не повинна ходити по землі", - каже пані Ніна.

Тепер рідні вбитого українського воїна хочуть, щоби знайшли та судили всіх інших учасників катування "кіборга".

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав. В угрупованні "ДНР" у знищенні Павлова звинуватили "українську диверсійно-розвідувальну групу".

"Моторола" був одним із найжорстокіших бойовиків "ДНР". Зокрема, він розстріляв полоненого українського військового Ігоря Брановицького. Сам "Моторола" зізнався у вбивстві 15 полонених військовослужбовців ЗСУ.