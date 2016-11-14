Із РФ на окупований Донбас прибули танки та вантажівки з боєприпасами до "Градів"

Про це на брифінгу сьогодні заявив прес-офіцер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, пише "ЛІГА.net".

За його словами, до міста Харцизьк із РФ прибули шість вагонів із боєприпасами для "Градів".

"Через Свердловськ в напрямку Сорокино (колишній Краснодон, - ред.) проїхали два танки. Через Матвіїв Курган на окуповану територію - 24 вантажівки з боєприпасами", - сказав Лисенко.

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На станцію Іловайська прибули шість вагонів із запчастинами до військової техніки та провізією, а також 5 цистерн паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, 12 листопада, ворог активно використовував артилерію та гранатомети.

На Маріупольському напрямку позиції ЗСУ двічі було обстріляно з 152 міліметрової артилерії в районі Мар’їнки та Широкиного. А зі 122 міліметрових артилерійських установок Талаківку. З мінометів різних калібрів – Широкине, Водяне, Талаківку, Красногорівку, Богданівку.

Тоді ж 12 листопада, в зоні проведення антитерористичної операції чотирьох військовослужбовців було поранено.