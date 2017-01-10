Окупанти облаштовують нові позиції поблизу Луганського та Новолуганського - Мотузяник
13:31, 10 січня 2017Війна
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Російсько-окупаційні війська облаштовують нові позиції поблизу Луганського та Новолуганського Донецької області.
Противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«Біля Луганського та Новолуганського (в Донецькій області) противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойові дії на ключових рубежах на Донецькому напрямку: Зайцевому, Світлодарській дузі, Опитному, Авдіївці - тривали з перервами понад 10 годин.
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