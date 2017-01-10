Окупанти облаштовують нові позиції поблизу Луганського та Новолуганського - Мотузяник

13:31, 10 січня 2017
Війна
1112 1

Російсько-окупаційні війська облаштовують нові позиції поблизу Луганського та Новолуганського Донецької області.

Противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожУ Луганській області російські найманці потрапили на власне мінне поле - розвідка

«Біля Луганського та Новолуганського (в Донецькій області) противник поспіхом обладнує нові позиції, мінує місцевість, намагається засилати розвідувальні групи до українських укріплень», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойові дії на ключових рубежах на Донецькому напрямку: Зайцевому, Світлодарській дузі, Опитному, Авдіївці - тривали з перервами понад 10 годин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Донбас