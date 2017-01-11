У Путіна відреагували на опубліковані Савченко списки

Про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи має намір влада РФ звільняти цих людей.

«У мене немає сумніву, що це так чи інакше аналізуватиметься. Звичайно, я не можу виключити, що в тій чи іншій формі відбудеться обмін думками під час роботи Контактної групи, (її) відповідних підрозділів», - сказав Пєсков.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, що заважає провести обмін, він зазначив, що в цьому можна дорікнути представникам ОРДЛО або України.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 січня, Савченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднила списки полонених українських військових на окупованому Донбасі, а також списки бойовиків, заарештованих владою України. Також вона оприлюднила список громадян РФ, до якого включено 102 прізвища, які заарештовані у зв'язку з боями на Донбасі у 2014-2016 роках.