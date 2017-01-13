"ДНР" обіцяє передати Києву тіла трьох зниклих українських військових

Про це повідомляють ресурси бойовиків.

"Сьогодні ми передамо українській стороні тіла трьох українських військовослужбовців", — сказав так званий представник "командування" "ДНР".

Він додав, що передача тел відбудеться у міському морзі лікарні імені Калініна в центрі Донецька.

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Раніше в "ДНР" заявили, що троє зниклих 8 січня 2017 року військовослужбовців ЗСУ підірвалися на міні. Їх тіла нібито були евакуйовані терористами 11 січня.

У штабі АТО повідомляли, що 8 січня на Донбасі зникли троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування.

12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули, їхні тіла у бойовиків.