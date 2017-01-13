У ЗСУ назвали імена трьох морпіхів, що загинули на Донбасі

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України понесли непоправну втрату. У районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинули наші бойові побратими - молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько та старший матрос Сергій Трубін. Морські піхотинці до останнього свого подиху боронили Батьківщину, до кінця виконали Конституційний обов’язок", - повідомляється на сторінці Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

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Як зазначається, командування, особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, у штабі АТО повідомляли, що 8 січня на Донбасі зникли троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування.

12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Донеччині, загинули, їхні тіла у бойовиків.

13 січня бойовики повернули тіла бійців Україні.