Ватажок бойовиків "ДНР" прокоментував списки полонених, оприлюднені Савченко

"Ситуація з цими списками парадоксальна. Зі списками їх ми не згодні, а вони - з нашими. Я думаю, вони неповні і неточні. Але прикро те, що коли цими списками кидаються ЗМІ, це по факту гальмує сам обмін, сам процес обміну. Я б дочекався самого обміну, який фактично є, а потім уточнював списки. Я вважаю, що до списків Савченко потрібно ставитися більш серйозно", - цитують Захарченка сепаратистські ЗМІ.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня Савченко на своїй сторінці в Facebook опублікувала списки полонених українських військових на окупованому Донбасі, а також списки бойовиків, заарештованих владою України. Також вона опублікувала список громадян РФ, в який включено 102 прізвища, що заарештовані у зв'язку з боями на Донбасі в 2014-2016 роках.