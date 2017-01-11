Савченко відкоригувала списки полонених (документи)

Про вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ списку "полонених" Савченко є загиблі і звільнені хлопці: в СБУ провели нараду

Нардеп уточнила, що блакитним кольором позначені звільнені, червоним - загиблі, помаранчевим - росіяни, котрих шукає "ДНР", жовтим - громадяни РФ, яких шукає "ЛНР".

Раніше у СБУ заявили, що списки, оприлюднені депутатом Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з їньою публікацією.

Так, у списках, які навела Савченко, зокрема, немає вченого Ігоря Козловського. Теористи заарештували його в січні минулого року. Також, за інформацією Савченко, бойовики хочуть виміняти в української сторони екс-мера Словянська Нелю Штепу. Всього у списку Савченко є 524 особи.

Крім того, Савченко заявила про підготовку ще одного списку полонених, які мають підлягати обміну.

Народний депутат пояснила, для чого ще потрібні ці списки: «Коли Україна захоче колись звернутися в Гаагу (Міжнародний кримінальний суд – УНІАН) і звинуватити Росію в тому всьому злі, яке вона вчинила у нас, в Україні, то не буде доказів - вони (росіяни - УНІАН) скажуть: а нас тут не було. Тому ці списки чітко показують, що вони тут є, і що вони тут роблять».