Росія продовжує озброювати терористів на Донбасі - місія США при ОБСЄ

Про це місія США при ОБСЄ повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Наголошується, що Росія знову намагається відігравати роль жертви, перекладаючи провину на Україну за конфлікт на Донбасі, який вона розв'язала і продовжує розпалювати.

Читайте такожПарубій: Озброєна місія ОБСЄ допоможе припинити агресію Росії проти України

"Росія відмовляється брати на себе відповідальність за початок конфлікту в Україні й продовжує брехати про свою роль у бойових діях", - наголосили в місії США при ОБСЄ.

Також у місії запевнили, що санкції США та ЄС проти Росії за агресію на Донбасі залишаться до повного виконання РФ Мінських угод.

U. S. and European #sanctions against #Russia for aggression in eastern #Ukraine will remain until Russia fully implements Minsk commitments — U. S. Mission to OSCE (@usosce) January 19, 2017

At #OSCE today, #Russia again seeking to play the victim, shift to blame #Kyiv for the conflict it started & continues to fuel in #Ukraine — U. S. Mission to OSCE (@usosce) January 19, 2017