Росія продовжує озброювати терористів на Донбасі - місія США при ОБСЄ
Російська Федерація продовжує озброювати, тренувати бойовиків і воювати на стороні терористів на Донбасі.
Про це місія США при ОБСЄ повідомила на своїй сторінці в Twitter.
Наголошується, що Росія знову намагається відігравати роль жертви, перекладаючи провину на Україну за конфлікт на Донбасі, який вона розв'язала і продовжує розпалювати.
Читайте такожПарубій: Озброєна місія ОБСЄ допоможе припинити агресію Росії проти України
"Росія відмовляється брати на себе відповідальність за початок конфлікту в Україні й продовжує брехати про свою роль у бойових діях", - наголосили в місії США при ОБСЄ.
Також у місії запевнили, що санкції США та ЄС проти Росії за агресію на Донбасі залишаться до повного виконання РФ Мінських угод.
U. S. and European #sanctions against #Russia for aggression in eastern #Ukraine will remain until Russia fully implements Minsk commitments— U. S. Mission to OSCE (@usosce) January 19, 2017
At #OSCE today, #Russia again seeking to play the victim, shift to blame #Kyiv for the conflict it started & continues to fuel in #Ukraine— U. S. Mission to OSCE (@usosce) January 19, 2017
Moscow continues to arm, train, and fight alongside separatists in eastern Ukraine.— U. S. Mission to OSCE (@usosce) January 19, 2017