Росія продовжує озброювати терористів на Донбасі - місія США при ОБСЄ

15:10, 19 січня 2017
Війна
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Російська Федерація продовжує озброювати, тренувати бойовиків і воювати на стороні терористів на Донбасі.

REUTERS

Про це місія США при ОБСЄ повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Наголошується, що Росія знову намагається відігравати роль жертви, перекладаючи провину на Україну за конфлікт на Донбасі, який вона розв'язала і продовжує розпалювати.

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"Росія відмовляється брати на себе відповідальність за початок конфлікту в Україні й продовжує брехати про свою роль у бойових діях", - наголосили в місії США при ОБСЄ.

Також у місії запевнили, що санкції США та ЄС проти Росії за агресію на Донбасі залишаться до повного виконання РФ Мінських угод.

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Теги: #Донбас#Росія#ОБСЄ