Волонтери встановили місце падіння російського безпілотника "Тахіон" на Донбасі (фото, відео)

Документ складений "гібридним" російським офіцером під псевдонімом В. Руссу й адресований начальникові розвідки 12-го резерву командування ЗС РФ (Новочеркаськ, Ростовська область), йдеться у розслідуванні розслідувальної спільноти InformNapalm.

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У ньому розкриті подробиці втрати БЛА "Тахіон" з бортовим номером 141169, а саме:

БЛА проводив повітряну розвідку 14 грудня 2014 року у районі н. п. Новоіванівка, н. п. Рай-Олександрівка;

дата й час втрати: 14 грудня 2014 року об 11:20;

координати місця падіння: X-5406344 Y-7476959.

Волонтери зазначають, що місцевість, де впав БЛА, перебуває під контролем ЗСУ і вкрита густим лісом.

"Навіть незважаючи на те, що минуло вже два роки, шанси відшукати його все ще залишаються. У разі знаходження БЛА скарбничка військових злочинів РФ поповниться ще одним доказом. До речі, серед документів знайшли інформацію щодо належності борту до конкретного підрозділу ЗС РФ — це 136-а окрема мотострілецька бригада (в/ч 63354) Південного військового округу", - розповіли в InformNapalm.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року у Донецькій області силами Антитерористичної операції було знешкоджено БПЛА ЗС РФ типу "Орлан-10".