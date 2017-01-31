Екс-ватажок "ЛНР" збирає у Росії нових найманців для відправки на Донбас
10:40, 31 січня 2017Війна
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Російський ватажок "Всевеликого війська Донського" Микола Козіцин, який воював на Донбасі, а пізніше виїхав до Росії, оголосив про формування нових підрозділів бойовиків для війни на сході України.
Козіцин оголосив "мобілізацію" найманців в РФ для відправки на Донбас / Фото forum.guns.ru
"Наказ" терориста Козіцина, датований 30 січня 2017 року, опублікований на сайті "Козачої національної гвардії".
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"Всім козакам Всевеликого Війська Донського бути готовими взяти участь у захисті Донбасу. Отаманам округів, юртів, станиць і хуторів підготувати списки добровольців для формування нових підрозділів Козачої Національної Гвардії", — повідомляється у цьому "документі".
Козіцин зазначив, що залишає за собою контроль за виконанням цих вказівок.
Раніше головна військова прокуратура оголосила підозру ватажкові незаконного збройного формування "Всевелике військо Донське" Козіцину.
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