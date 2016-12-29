"Виродок з "великого війська донського": одному з ватажків "ЛНР" вручили підозру

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Виродок з великого війська донського Козіцин 27 грудня 2016 року власноруч отримав підозру від Військової прокуратури України. Рухаємося до Міжнародного кримінального суду над агресором!" - заявив він.

Зазначається, що повідомлення про підозру за допомогою міжнародної кур’єрської служби доставлено на територію РФ за місцем проживання Козіцина та вручено йому особисто.

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Козіцин у квітні 2014 року на території РФ утворив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське", на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі "ЛНР" організовував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників АТО.

Підозрюваного оголошено в державний розшук. Готуються клопотання до слідчого судді про надання дозволу на затримання підозрюваного та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Йому "світить" від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.