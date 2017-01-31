Бойовики штурмують позиції ЗСУ у районі Авдіївки, відмовились від режиму "тиші" - штаб АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Терористи активно застосовують артилерію й міномети. "Окупантів не зупиняють навіть власні втрати, яких вони зазнали внаслідок спроб захоплення українських позицій", - наголосили у штабі АТО.

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У зв'язку зі складною ситуацією командування сил АТО запропонувало протилежній стороні забезпечити 31 січня дотримання режиму "Тиша".

"Це мало на меті дати можливість російсько-окупаційним військам здійснити пошук та евакуацію тіл своїх загиблих у цьому районі бойових дій. Про вказане було заздалегідь поінформовано російську сторону СЦКК встановленим порядком", - розповіли у прес-центрі АТО.

Проте, зазначили у штабі, протилежна сторона цю пропозицію проігнорувала.

За даними штабу АТО, протягом останніх днів у районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати.