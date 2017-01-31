Гройсман: Обстріл росіянами Авдіївки - злочин проти людей, які абсолютно ні в чому не винні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу щодо обговоренню пріоритетних напрямів у галузі освіти і науки, які включено до розділу ІІІ «Розвиток людського капіталу» проекту Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.

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«Ви знаєте, що під час обстрілу росіянами Авдіївки відбулося відключення електричної енергії. Як наслідок — припинення теплопостачання, водопостачання до міста, в якому близько 25 тис. людей”, - сказав він.

Гройсман наголосив, що “буквально з вчорашнього дня і всю ніч працювали над тим, щоб організувати все необхідне, щоб підтримувати ситуацію, підтримувати життєзабезпечення всіх систем хоча б на мінімальному рівні”.

“Ситуація залишається складною, але сьогодні є абсолютно всі ресурси і можливості, щоб відновити енергопостачання. На це потрібен час, але найголовніше — це припинення обстрілів. Тому що ми розуміємо — це все робиться навмисно, злочин проти людей, які абсолютно ні в чому не винні”, - підкреслив глава уряду.

За його словами, всі служби працюють на місці, розгорнуто оперативний штаб ДСНС щодо ситуації в Авдіївці.

“Підготовлені всі сценарії розвитку подій... Ми зробимо все для того, щоб максимально впоратися з ситуацією, яка склалася, хоча розуміємо, що безпосередньо на обстріли ми впливу не маємо, і треба, щоб режим тиші був забезпечений, і тоді ми зможемо відновити енергопостачання, теплопостачання і водопостачання на територію міста Авдіївки”, - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10.00 до 17.00, й ремонтні бригади розпочинають відновлення об’єктів. Однак пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою.