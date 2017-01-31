"Пекло на землі": журналіст пояснив, чому ситуація в Авдіївці стала катастрофічною

Зупинка Авдіївського коксохімічного заводу в люті морози загрожує життю десятків тисяч людей. Про це в Facebook написав журналіст Георгій Тихий.

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"Навіть під час жорстких боїв січня-лютого 2015 завод продовжував працювати, хоча прямо на дахи цехів падали снаряди від "Граду" і гинули робітники і ремонтники. Щоразу відновлювали заново. Його розбивали, а вони відновлювали, знову і знову, так по колу. Це пекло, пекло на землі, тут, поруч з нами, в нашій країні", - написав журналіст.

Він нагадав, що востаннє повна зупинка заводу сталася через обстріли влітку 2014. Але це було влітку, а зараз на вулиці 18 градусів морозу.

Коксохім зупинився 30 січня після того, як була перебита остання лінія електропередачі. На заводі почали консервацію.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити. Активні бої в Авдіївці тривають і вранці у вівторок.

В місті організовано пункти обігріву, роздачі харчування і теплої води. Місцева влада і ДСНС готуються до евакуації мирних жителів.