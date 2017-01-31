"Електрички та 80 автобусів": ДСНС підготувалась до евакуації Авдіївки

"Відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян у найближчі 10 населених пунктів (Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новгородське, Українськ, Бахмут, Слов’янськ). Для цього підготовлено та утримуються в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до 3 тисяч чоловік. Крім цього, для евакуації населення сплановано роботу двох приміських електропоїздів, що можуть евакуювати до 1 тис. 600 осіб за один рейс", - йдеться у повідомленні ДСНС на офіційній сторінці Facebook.

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Разом з тим, згідно з повідомленням, місцевими органами влади у взаємодії із ДСНС організовано функціонування 11 пунктів обігріву на території Авдіївки.

"Забезпечено мінімальний тиск та температуру теплоносія (до 40 градусів) в системі теплопостачання міста. В квартирах підтримується температура повітря 15-16 градусів тепла. Тимчасово призупинено роботу 14 дошкільних та загальноосвітніх закладів", - додали у ДСНС.

Як зазначається, також організовано контроль за протипожежним захистом печей коксохімічного заводу.

Як повідомляв УНІАН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби.

Нагадаємо, бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.