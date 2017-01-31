Обстріли Авдіївки: з міста евакуювали реанімаційне відділення, почали вивозити інвалідів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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За його словами, евакуацію у місті ще не оголосили, але вже повністю підготувались до цього.

"Станом на цю годину:1. Вивозимо із Авдіївки людей з особливими потребами у Костянинівку і Білецьке. 2. Вивезли із лікарняної реанімації важкохворих. Переміщаємо їх у Костянтинівську лікарню. 3. Одна сім’я виявила бажання вивезти із міста своїх дітей. Військовослужбовці цивільно-військового співробітництва допомагають цій родині організувати вивіз дітей", - написав Жебрівський.

Він додав, що о 12:45 режиму тиші все ще не було. Російські бойовики продовжували обстріли.

Раніше стало відомо, що через обстріли почалась евакуація зі старої частини міста.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції під Авдіївкою, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу й Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10.00 до 17.00, і ремонтні бригади починають відновлення об'єктів. Проте пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою.