"Перші ознаки припинення вогню": Жебрівський доповів Порошенку про ситуацію під Авдіївкою

Про це глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенку, написав на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Зазначається, що ремонтні бригади підготовані для негайного виїзду, щоб полагодити системи електро- й газопостачання Авдіївки.

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"Після задіяння президентом усіх міжнародних елементів тиску на Росію, маємо перші ознаки припинення вогню. За даними Генштабу, тиша зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але у районі промзони проросійські бойовики продовжують обстріли", - йдеться у повідомленні.

Як доповів Павло Жебрівський, центральна міська лікарня Авдіївки забезпечена автономними засобами електроживлення й працює в штатному режимі.

В Авдіївці вже організовано 11 пунктів обігріву. За дорученням президента намети й польові кухні містянам надали також військові. Мешканці забезпечуються гарячим харчуванням.

"Донецька ВЦА відпрацьовує питання добровільної евакуації мешканців міста, у першу чергу дітей та інвалідів. Для цього підготували спеціальні автобуси. Охочим виїхати варто звертатися до міської ради", - розповів Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Станом на 11.40 сьогодні бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння. Є попередня інформація про настання режиму тиші о 12.00, але письмового підтвердження режиму припинення вогню російська сторона не надала.