ЗСУ зайшли в Комінтернове, за населений пункт йдуть бої - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Тім Златкін.

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"Населений пункт поки не підконтрольний. Поки", - йдеться в його повідомленні.

"Повторюю - Комінтернове ще ніхто не звільнив", - наголосив волонтер.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.