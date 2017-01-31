ЗСУ зайшли в Комінтернове, за населений пункт йдуть бої - волонтер

16:43, 31 січня 2017
Війна
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ЗСУ вранці зайшли в Комінтернове, за населений пункт йдуть бої.

ВСУ зайшли в Комінтернове / Скріншот

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Тім Златкін.

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"Населений пункт поки не підконтрольний. Поки", - йдеться в його повідомленні.

"Повторюю - Комінтернове ще ніхто не звільнив", - наголосив волонтер.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

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Теги: #Авдіївка#ЗСУ#Комінтернове