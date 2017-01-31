У Міноборони про евакуацію населення з Авдіївки: готові вивезти всіх за три-чотири рейси

Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик, передає "112 Україна".

"Рішення про евакуацію мирних жителів зараз немає. Але більше ста п'ятдесяти автобусів готові до евакуації, розподілені населені пункти по Донецькій області, куди підуть ці автобуси. За один рейс ми готові вивезти понад 4 тисяч осіб. Тобто, за три-чотири рейси ми можемо вивезти все населення", - заявив Будик.

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Він також зазначив, що в місті зберігається складна ситуація. "Канонада по всьому периметру міста. Дуже багато парафій снарядів "Града": великими пакетами, малими пакетами. Є влучання у житлові сектори, є поранені серед цивільного населення", - зазначив радник заступника міністра оборони.

Разом з тим Будик зазначив, що в місті були розгорнуті польові кухні та пункти обігріву, а в квартирах влади міста намагаються підтримувати температуру 17-20 градусів тепла. "Були задіяні резервні джерела електропостачання, розгорнуто пункт, де є телефонний зв'язок та інтернет з вільним доступом", - повідомив він.