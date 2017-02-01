Під Авдіївкою у боях загинув викладач, який залишив університет заради фронту (відео)

Про це повідомляє А.С.С. з посиланням на власні джерела.

Загиблий - мешканець села Зарожани Хотинського району, Дергач Леонід Валентинович.

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Він пройшов службу в АТО у складі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, захищав східні кордони.

"Леонід Дергач загинув 1 лютого 2017року при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області. Він - викладач ЧНУ юридичного факультету", - йдеться у повідомленні.