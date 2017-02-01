Під Авдіївкою у боях загинув викладач, який залишив університет заради фронту (відео)
16:07, 01 лютого 2017Війна
9929 1
Сьогодні, 1 лютого, близько 5:30 під час ворожих обстрілів біля Авдіївки загинув військовий з Буковини.
Дергач загинув під Авдіївкою / Скріншот
Про це повідомляє А.С.С. з посиланням на власні джерела.
Загиблий - мешканець села Зарожани Хотинського району, Дергач Леонід Валентинович.
Читайте такожЗа минулу добу у зоні АТО один український військовий загинув, 18 поранено – Міноборони
Він пройшов службу в АТО у складі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, захищав східні кордони.
"Леонід Дергач загинув 1 лютого 2017року при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області. Він - викладач ЧНУ юридичного факультету", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою