Електропостачання Авдіївки не вдається відновити через обстріли – Жебрівський

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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«Бригада електромонтажників через обстріли так і не змогла поки що вийти в район пошкодження ЛЕП», - написав він.

За словами Жебрівського, військовослужбовці підрозділів CIMIC разом із комунальними службами продовжують ремонти будинків у приватному секторі. Працівники служби соцзахисту доставляють продукти харчування людям похилого віку та тим, хто потребує такої допомоги.

Також у місті організовано централізований пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги, де приймають, обліковують та роздають мешканцям міста усе необхідне.

У приватному секторі встановили дві польові кухні, вони забезпечують гарячим харчуванням і кип’ятком мешканців старої Авдіївки, долав голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з та водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.

Ввечері 1 лютого Жебрівський повідомив про початок переговорів щодо оголошення режиму тиші на Донбасі на 2 лютого для проведення ремонтних робіт.