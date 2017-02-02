Військові показали наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками (відео)

18:20, 02 лютого 2017
Війна
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З'явилося відео наслідків обстрілу житлового сектора Авдіївки проросійськими бойовиками.

Відеозапис опублікований на YouTube-каналі "Військового телебачення України".

Так, на кадрах можна побачити зруйновані від влучання снарядів будинки.

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На відео один з жителів Авдіївки розповів, що боєприпас влучив у дах його будинку, а стеля обвалилася в тій кімнаті, де він спав.

"Інженерними силами під Авдіївкою були знешкоджені снаряди системи "Град" – 22 штуки, 152, 120, 80-го калібрів, які вдарили по житлових масивах Авдіївки", - заявив представник сил АТО.

Як повідомляв УНІАН, напередодні підрозділи біля Авдіївки поповнили близько двох сотень спецназівців з боку бойовиків. Їхнє основне завдання - штурмувати позиції українських армійців, які обороняють місто.

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Теги: #бойовики#обстріли