"Гіві" "поклав" купу бойовиків": у ЗСУ розповіли про спроби терористів штурмувати їхні позиції біля Авдіївки (відео)

Про це повідомив заступник командира 72-ї механізованої бригади Олександр Самарський, передає 5 канал.

"Я так розумію, що "Гіві" не виправдав довіри свого керівництва та російських кураторів та безрезультатно "поклав" купу людей. При цьому нічого не змінилося. Тому, за нашою інформацією, учора було перекинуто до 160 людей зі спецназу з того боку для проведення штурмових дій саме наших позицій", - зазначив він.

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"Учора ввечері намагалися штурмувати наші позиції, проте безрезультатно. Атаку ми відбили, усе нормально. Позиції тримаємо, ніхто не збирається нікуди відступати", - запевнив він.

За словами Самарського, на позиціях наразі перебуває одна з найкращих бригад ЗСУ. "Ми жодного клаптика своєї землі нікому не збираємося віддавати і не віддамо", - наголосив він.

Раніше військовий з позивним "Мартін Брест" розповів, що батальйон "Сомалі" - угруповання терориста Михайла Толстих ("Гіві") - зазнало втрат у 40%.