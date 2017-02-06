"Путін досяг своєї мети": Марчук спрогнозував подальшу ситуацію на Донбасі

Про це в інтерв'ю Ліга.net заявив екс-прем'єр-міністр України, представник України у переговорній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук.

"Не думаю, що варто очікувати серйозного фронтального наступу. У тому числі й тому, що наші позиції досить укріплені - це вже не 2014-й. До того ж, Путін щосили намагається виглядати миротворцем, бо відкритої участі російських військ я б не прогнозував", - зазначив він.

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При цьому політик допускає й прогнозує масовані точкові обстріли, інтенсивні бойові зіткнення невеликими силами по всій лінії фронту, відправку ДРГ в тили ЗСУ.

"Важкі обстріли Авдіївки вже перекинулися на інші населені пункти. Путін досяг мети відкинути Мінський процес у самий початок, й нав'язати українській владі головний біль з усуненням гуманітарної катастрофи на нашій території. Я б так спрогнозував. При тому, що, як ми знаємо, Путін - людина непрогнозована з точки зору здорового глузду", - наголосив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка (Донецька обл.) з кінця січня зазнає постійних атак бойовиків, в місті кілька днів було відключено енергопостачання через пошкодження комунікацій. Незважаючи на постійну небезпеку обстрілів, комунальним службам у стислі терміни вдалося відновити теплопостачання міста та організувати подачу води за графіком.