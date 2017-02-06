Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала на Донеччині 1200 вибухів
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що за минулу зафіксувала у Донецькій області 1,2 тисяч вибухів.
Про це йдеться у звіті місії станом на вечір 5 лютого, оприлюдненому сьогодні на сайті ОБСЄ.
«Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області між вечорами 3 та 4 лютого, враховуючи більше ніж 800 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом. У наступні 24 години СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, ніж між вечорами 3 та 4 лютого, враховуючи близько 1 200 вибухів», - наголошується у звіті.
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Зазначається, що між вечорами 4 та 5 лютого, більшість вибухів була зафіксована в районі Авдіївки-Ясинуватої-Донецького летовища.
«У Луганській області СММ задокументувала менше порушень режиму припинення вогню між вечорами 3 та 4 лютого, враховуючи більше ніж 150 вибухів відносно попереднього звітного періоду. Кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ, знову зменшилася впродовж наступних 24 годин, враховуючи 21 вибух», - сказано у звіті.