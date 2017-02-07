У Bellingcat довели, що бойовики обстрілювали Авдіївку з житлових районів (карта, фото)

На одному зі знімків зі східної сторони від водоочисної станції між контрольованими бойовиками Ясинуватою і Макіївкою видно два артилерійські знаряддя, йдеться у розслідуванні Bellingcat.

"Ці знаряддя розташовані у небезпечній близькості від важливого елемента інфраструктури, що наражає на ризик життя цивільних осіб, а також їхній доступ до води. Обидва знаряддя спрямовані на захід, у напрямку контрольованої українською владою Авдіївки", - йдеться у повідомленні розслідувачів.

На південь від цієї позиції, приблизно на такій же відстані від водоочисної станції, видна ще одна позиція сепаратистів, на якій розміщено декілька знарядь, які буксирують. Всі ці знаряддя також, мабуть, повернуто на захід.

На північний схід від цих двох позицій можна побачити ще два знаряддя, які буксируються, одне з яких, мабуть, закріплене в похідному положенні за вантажівкою.

Ще три знаряддя з вантажівками видно з південно-східної сторони Ясинуватського коксохімічного заводу та із західної сторони Гвардійського району на півночі Макіївки (контрольованої бойовиками - Ред.).

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Як і на попередній позиції, артилерія повернута на захід, у напрямку контрольованої урядовими військами Авдіївки.

"Далі на південь від Ясинуватського коксохімічного заводу видно ще дві вогневі позиції. На одній з них кілька гармат повернуті на захід, на інший присутні обгорілі сліди стрільби, мабуть, у західному напрямку", - зазначає Bellingcat.

"Хоча самі артилерійські знаряддя не видно, очевидно, що це сліди стрільби лише за кілька сотень метрів від житлового району, школи, церкви, лікарні та супермаркету на сході Донецька. Ці позиції потрапили на шість відео, на яких видно стрілянина "Градів" у напрямку Авдіївки", - зазначили розслідувачі.

На знімку від 31 січня 2017 року по всій контрольованій бойовиками території видно безліч нових воронок, відсутніх на знімках від 20 і 28 січня.