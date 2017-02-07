"Сепарський бліцкриг провалився": журналіст показав фото захисників Авдіївки

"Вони вирвалися з пекла. Вижили в ньому. Перемогли. Дорогою до Авдіївки зустріли бійців першого батальйону 72-ї бригади на чолі зі своїм командиром батальйону Олександром Вдовиченком. Героїв. Вони їхали в Київ. Завтра президент буде нагороджувати. На промці вони з середини жовтня. Найбільше запам'яталися останні 10 діб. "Це була боротьба за життя", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Як зазначається, бійці вважають, що загострення поблизу Авдіївки було спробою масованого цілеспрямованого прориву з метою взяти під контроль промзону, а можливо і всю Авдіївку.

"Наші бійці не очікували, що у противника стільки боєприпасів. Били навіть "Пионами". Але хлопці вистояли. Сепарський бліцкриг провалився. Швидше за все, на деякий час активність противника знову згасне. Немає там запасу міцності. А наші воїни рвуться в бій! Окрилені успіхом, готові йти до кінця. Але політика... З приставкою "гео"... Гнали б сепаратюгу втришия. І вже завтра були б в Донецьку. Вірю - так і буде!" - додав Бочкала.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

За словами керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, станом на 6 лютого загострення у Авдіївки пішло на спад.